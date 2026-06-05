Sağlıkçıların Karadeniz müdahalesi kamerada
Kastamonu.
Sağlık ekiplerinin Karadeniz'de saldırıya uğrayan balıkçı teknesine gitmek için hazırlandıkları anlar kamerada
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sağlık ekiplerinin Karadeniz'de saldırıya uğrayan balıkçı teknesine gitmek için hazırlandıkları anlar kamerada
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