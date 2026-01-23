Haberler

Sivas'ta kar nedeniyle mahsur kalan sağlık ekibi kurtarıldı

Güncelleme:
Sivas'ın Gemerek ilçesinde hasta almak üzere yola çıkan sağlık ekibi, kar nedeniyle mahsur kaldı. İlçe Özel İdare ekipleri, ambulansı kurtararak hastayı hastaneye ulaştırdı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde hasta almak üzere çıktıkları yolda kar nedeniyle mahsur kalan sağlık ekibi, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Eskiyurt köyünde bulunan hastayı almak için yola çıkan sağlık ekipleri, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Gemerek İlçe Özel İdare ekipleri, yolda kalan ambulansı kurtardı.

Köye ulaşan ekipler, hastayı alarak Gemerek Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

