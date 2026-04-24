Sağlık Bakanlığından İran'a gönderilen tıbbi yardım malzemelerine ilişkin açıklama

Bakanlıkça hazırlanan 1,8 milyon tıbbi sarf malzemesi, yaklaşık 10 bin ilaç, 385 soğuk zincir ilaç ve diğer tıbbi malzemeleri taşıyan 6 tır, İran'a gitmek üzere yola çıktı

Sağlık Bakanlığı, İran'a Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden 6 tır tıbbi yardım malzemesinin gönderildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalar kapsamında 361 kalemden oluşan yaklaşık 1,8 milyon tıbbi sarf malzemesi, 78 kalemden oluşan yaklaşık 10 bin ilaç, 22 kalemden oluşan 385 soğuk zincir ilaç, İran'a gönderilmek üzere Van İl Sağlık Müdürlüğünün deposuna nakledildi.

Tıbbi malzemelerin haricinde kritik ilaçların da bulunduğu 107 paletten oluşan malzemeleri taşıyan 6 tır, Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı.

Acil müdahale ve cerrahi işlemler için tıbbi sarf malzemeleri tırlara yüklendi

Yardım kolilerinde enjektörler, cerrahi maskeler, steril eldivenler, oksijen maskeleri ve koruyucu ekipmanlar başta olmak üzere çok sayıda tıbbi sarf malzemesi yer alıyor.

Bu malzemeler, acil müdahale ve cerrahi işlemler başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi açısından önem taşıyor.

Gönderilen tırlarda tıbbi malzemelerin haricinde, antibiyotik, ağrı kesici ve endokrin ilaçları gibi temel ilaçlarla onkoloji ilaçları da bulunuyor.

Daha önce 3 tır malzeme gönderilmişti

Bakanlık tarafından İran'a ilk etapta 3 tır ilaç, tıbbi cihaz ve sarf malzemesi gönderilmişti. Bu malzemeler arasında röntgen, ultrason, ventilatör ve hasta başı monitör gibi kritik ekipmanlar bulunuyordu.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
500

