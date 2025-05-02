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Sağlık Bakanlığına 15 Bin 342 Sözleşmeli Personel Alımı için Çalışmalar Devam Ediyor

Sağlık Bakanlığına 15 Bin 342 Sözleşmeli Personel Alımı için Çalışmalar Devam Ediyor
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Sağlık Bakanlığına yapılacak sözleşmeli personel alımına yönelik teknik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacağı açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Sağlık Bakanlığına yapılacak 15 bin 342 sözleşmeli personel alımına yönelik teknik çalışmanın devam ettiğini belirterek, çalışmanın tamamlanmasıyla tercih sürecinin başlatılacağını bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"KPSS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile Sağlık Bakanlığına yapılacak 15 bin 342 sözleşmeli personel alımına yönelik teknik çalışma devam etmektedir. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte tercih süreci başlatılacaktır. Başvurular 8 Mayıs'ta sona erecek."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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