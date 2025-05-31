Sağlık Bakanlığı: MHRS'de Randevu Alımında Medeni Durum Kısıtlaması Yok

Sağlık Bakanlığı: MHRS'de Randevu Alımında Medeni Durum Kısıtlaması Yok
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Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) her vatandaş için eşit hizmet sunduğunu ve kadın hastalıkları polikliniklerine randevu alımında medeni duruma dayalı kısıtlama olmadığını açıkladı. Bazı basın organlarında yer alan 25 yaş altı kadınların yalnızca evli olmaları durumunda jinekoloji randevusu alabileceğine dair iddialar yalanlandı.

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin ( Mhrs ) hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet verdiğini, kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine randevu alımında medeni duruma bağlı herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını bildirildi.

Bakanlığın, " Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "25 yaş altı kadınların yalnızca evliyse jinekoloji randevusu alabildiği" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Mhrs'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin dijital sağlık alanında geliştirdiği, tüm vatandaşlara eşit ve kesintisiz erişim sunan ulusal bir proje olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Mhrs, hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet vermekte olup, kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine randevu alımında medeni duruma bağlı herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, doğru ve ihtiyaca uygun şekilde randevu oluşturabilmesi için hastanelerimiz oluşturdukları muayene odalarının niteliklerine göre bazı ek bilgiler ekleyebilmektedirler. Bu her branş ve her muayene odası için geçerli bir durumdur. Nitekim her branşın muayene koşulları ve tetkik süreçleri farklılık göstermektedir. Bu uygulama, gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi, hizmetin daha verimli ve etkili sunulmasını amaçlamaktadır. MHRS sisteminde yer alan bu uygulama, bir kısıtlama ya da kural değildir. Bazı hastanelerin sistemlerinde açıklayıcı bilgiler, vatandaşların doğru polikliniğe yönlendirilmesini sağlamak amacıyla yer almaktadır. Bu tür ek bilgiler yalnızca jinekolojiye özgü değil, birçok branş için de geçerlidir. Amaç, hastanın hekimle görüşme sürecini daha sağlıklı ve hazırlıklı hale getirmektir."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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