Sağlık Bakanı: Aşıyla Geleceği Koruyun
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Halk Sağlığı Haftası'nda aşıların önemine dikkati çekti. 13 hastalığa karşı rutin aşılamanın sürdüğünü belirterek, çocukları aşıyla önlenebilir hastalıklardan koruma kararlılığını vurguladı ve aşıların ihmal edilmemesi çağrısı yaptı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Önceliğimiz, aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim." ifadesini kullandı.
Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
" Aşı, hastalıklara karşı en güçlü kalkanımız. 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmetlerimize kararlılıkla devam ediyor, aşı takvimimizi bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncelliyoruz. Nitekim geçtiğimiz yıl 6'lı karma aşıya geçiş yaparak çocuklarımızın tek bir aşıyla hastalıklara karşı korunmasını sağladık. Önceliğimiz, aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim."