Sağlık Bakanı Memişoğlu, İstanbul'da Sağlık Yatırımları Toplantısı'na katıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu başkanlığında, İstanbul'da Sağlık Yatırımları Toplantısı düzenlendi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun başkanlığında, Vali Davut Gül ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Sağlık Yatırımları Toplantısı'nın Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, toplantıda İstanbul'da devam eden sağlık yatırımları ile planlanan projelerin değerlendirilerek sağlık hizmetlerinin niteliğini ve erişilebilirliğini artırmaya yönelik çalışmaların ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA