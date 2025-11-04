Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, e-Nabız Üzerinden Organ Bağışında Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Organ Bağışı Haftası kapsamında dijital ortamda organ bağışında bulunarak bu konunun önemine dikkat çekti. Türkiye'de organ nakli konusundaki gelişmeleri ve organ bağışının yaşam kurtarıcı etkisini vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışının önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla e-Nabız üzerinden dijital ortamda organ bağışında bulundu.

Bakan Memişoğlu, Organ Bağışı Haftası kapsamında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde düzenlenen, "Organ Bağışı Haftası Farkındalık Toplantısı"na katıldı.

Memişoğlu, organ bağışının bir insanın hayatını kurtardığını ifade ederek, "Bizim inancımıza göre de bir can kurtarmak, bütün alemi kurtarmak gibi bir duygudur. Bunu topluma anlatmamız lazım." dedi.

Türk toplumunun çok özverili olduğunu ifade eden Memişoğlu, "Kendi parçasını canlıyken veriyor. Karaciğerinin yarısını, böbreğinin birini veriyor. Yılda 5 binin üzerinde nakil yapıyoruz. Bunların yüzde 90'ını canlıdan yapıyoruz. Canlıdan kendi parçasını veren bir topluma esasında daha da çok anlatarak, öldükten sonra toprak olacak ve çürüyecek organını çok rahatlıkla verebilir. Onun için bu çaba içindeyiz." diye konuştu.

Memişoğlu, Türkiye'nin organ naklinde de dünyaya örnek olabilecek bir ülke olduğunu ifade ederek, ilk kalp naklinin 1968'de yapıldığını söyledi.

1979'da ise dünyaya örnek olabilecek bir organ nakli kanunu çıkarıldığını belirten Memişoğlu, söz konusu kanunda yapılan düzenlemeleri anlattı.

Memişoğlu, karaciğer ve böbrek nakillerinin birçoğunun canlıdan yapıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bugün ülkemizde dünyanın en iyi karaciğer nakli yapan merkezi enstitüsü var, Malatya'da. Orada birçok cerrahımız ve sağlık ekibimiz var. Ama baktığınızda çoğunu canlı olarak yapıyoruz. Başka ülkelerden gelen insanlara da veya giderek nakil öğretiyoruz. Yetişmiş, yetkinliğimiz, insan gücümüz ve bilgimizle bunu başarabiliyoruz. Ama başaramadığımız bir şey var. Kadavradan organ bağışı. Şimdi burada toplumu aydınlatmamız ve onu öğretmemiz gerekiyor. Türkiye'de 32 bin 500 insanımız organ bekliyor. Her gün 3 ila 4 kişi organ beklerken hayatını kaybediyor."

Organ bağışı mevzuatında yapılan değişiklikle bağış işlemlerinin artık dijital ortama taşındığını ifade eden Memişoğlu, "Bugün insanlarımızdan şunu istiyoruz, öldükten sonra bir insanın canına can katabileceğinizi düşünerek organlarınızı bağışlayın." çağrısında bulundu.

Bakan Memişoğlu, 1997'de Samsun'da vatani görevini asteğmen olarak yaptığı dönemde bütün organlarını bağışladığını anlatarak, "O zaman kağıt veriyorlardı. Şimdi onu elektronik olarak e-Devlet'ten kendim bağışlayacağım. Vasiyet ettim ve bu organ kağıdı artık elektronik sistemde duracak. Benim eşim, çocuğum, ailem birinci derece yakınlarımdan biri gerçekten organ yetmezliğine girerse acil hastalar haricinde öncelikli olacak. Eşim ve çocuklarımın da bunu bilmesini istiyorum. ve artık onlara sadece bilgi verilmesini istiyorum. Bütün organlarımı bağışlıyorum. Allah bütün insanlarımıza bunu yapmayı nasip etsin."

Memişoğlu, konuşmasının ardından elektronik ortamda organ bağışında bulundu. Programda, Bakan Memişoğlu'na hastanede tedavi gören çocukların yaptığı resim hediye edildi.

Etkinlikte konuşan Ankara İl Sağlık Müdürü Niyazi Kurtcebe de Ankara'nın organ naklinde de Türkiye'nin kalbi olduğunu ifade etti.

Bilkent Şehir Hastanesinin kalp ve akciğer nakillerinin yapıldığı Türkiye'deki sayılı merkezlerden biri olduğunu ifade ederek, "Etlik Şehir Hastanemiz, son yıllarda Türkiye'de en fazla beyin ölümü tanısı koyan hastane olmuştur." dedi.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu! Sonuçlar açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Erzurum'daki cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt

Kan donduran cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.