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Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD'de üçüncü günde AstraZeneca ve Precigen'i ziyaret etti

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD'de üçüncü günde AstraZeneca ve Precigen'i ziyaret etti
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'deki temaslarının üçüncü gününde AstraZeneca ve Precigen'i ziyaret etti. Memişoğlu, ilaç geliştirme, biyoteknoloji ve ileri tedavi çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'deki resmi temaslarının üçüncü gününde ilaç ve biyoteknoloji merkezlerini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, AstraZeneca ve Precigen şirketlerini ziyaret eden Memişoğlu, sağlık teknolojileri, ilaç geliştirme, biyoteknoloji ve ileri tedavi alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Memişoğlu, AstraZeneca ziyaretinde, şirketin ilaç üretimi, araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle ilgili incelemeler yaptı.

Daha sonra Precigen şirketini ziyaret eden Memişoğlu, biyoteknoloji ve ileri tedavi alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Memişoğlu, ziyaretlerinde, sağlık alanında yenilikçi teknolojiler ve Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA
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