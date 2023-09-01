Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de genel bir ishal salgını olduğundan söz etmek mümkün değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı şehirlerde ishal, kusma şikayetlerinde artış olduğuna yönelik soru üzerine "Yer yer, bölgesel şebekeden, su arıtmadan kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Halk sağlığı ekiplerimiz sahada, yaygın bir şekilde analizlerini çok sıkı bir şekilde yapıyor. Bir salgın, genel bir salgın olduğundan söz etmek mümkün değil" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde artan ishal vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hastaneye yapılan ishal başvurularında artış olduğunu kabul eden Bakan Koca, "Genel bir salgın durumundan söz etmek yanlış" dedi.

İSHAL HASTALIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Mardin Valiliğini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde vaka sayısında ciddi bir artış gözlemlenen ishal hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BÖLGESEL ŞEBEKEDEN KAYNAKLI İSHAL VAKALARI VAR"

Bakan Koca, "Yer yer, bölgesel şebekeden, su arıtmadan kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Halk sağlığı ekiplerimiz sahada, yaygın bir şekilde analizlerini çok sıkı bir şekilde yapıyor. Klorlamayı yakından takip ediyoruz. Gerektiğinde filyasyon yaparak, kaynağına inerek, hastalığın kaynağını ortadan kaldırmak noktasında da bir gayret ve çaba içinde oluyoruz. Bir salgın, genel bir salgın olduğundan söz etmek mümkün değil."

"KUDUZ AŞISIYLA İLGİLİ SORUNUMUZ YOK"

Bakan Koca, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Piyasada kuduz aşısının bulunamadığı ve kuduz vakalarının görülme sıklığının arttığına ilişkin iddialara yönelik soru üzerine Koca, "Aşıyla ilgili herhangi bir sorunumuz yok, yeterince aşımız var. Bizim teknoloji transferiyle yerlileştireceğimiz 3 aşıdan birisi de kuduz aşısı, diğer iki aşı da Hepatit A ve su çiçeği. Vakalarımız açısından hastaneye müracaat eden hastalarımızda da bir artış olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.