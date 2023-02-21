Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da tedavi gören 95 kişinin Adana ve Dörtyol'a sevk edildiğini bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgedeki üç hastanede tedavi gören 95 kişinin Adana ve Dörtyol'a sevk edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgedeki üç hastanede tedavi gören 95 kişinin Adana ve Dörtyol'a sevk edildiğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Tıp Fakültesi ile İskenderun ve Reyhanlı Devlet Hastanelerinde yatan toplam 95 hastamız yeni iki depremden sonra tedbiren Adana ve Dörtyol hastanelerine sevk edilmiştir." ifadesini kullandı.

Hatay'daki sahra hastanelerinin görevlerine devam ettiğini belirten Koca, Adana ve Dörtyol'da doluluk oranlarının düşük olduğu bilgisini verdi.