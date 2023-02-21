Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da tedavi gören 95 kişinin Adana ve Dörtyol'a sevk edildiğini bildirdi

Güncel Haberler

Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da tedavi gören 95 kişinin Adana ve Dörtyol'a sevk edildiğini bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgedeki üç hastanede tedavi gören 95 kişinin Adana ve Dörtyol'a sevk edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgedeki üç hastanede tedavi gören 95 kişinin Adana ve Dörtyol'a sevk edildiğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Tıp Fakültesi ile İskenderun ve Reyhanlı Devlet Hastanelerinde yatan toplam 95 hastamız yeni iki depremden sonra tedbiren Adana ve Dörtyol hastanelerine sevk edilmiştir." ifadesini kullandı.

Hatay'daki sahra hastanelerinin görevlerine devam ettiğini belirten Koca, Adana ve Dörtyol'da doluluk oranlarının düşük olduğu bilgisini verdi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Fahrettin Koca Dörtyol Adana Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title