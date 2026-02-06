Sağlık Bakanı Memişoğlu, Hatay'da depremzede Gümüş ailesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay'da depremzede Gümüş ailesine ziyarette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Memişoğlu, Hatay Altınözü Devlet Hastanesinde görevliyken 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde evinde eşi ve 6 aylık bebeği ile hayatını kaybeden hemşire Latife Gümüş'ün ailesini ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, ziyaretinde Gümüş'ün enkazdan sağ kurtarılan ve babaanne ile dedeleri tarafından büyütülen 2 erkek çocuğu ile sohbet etti.