Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Hatay'da depremzede Gümüş ailesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Hatay'da depremzede Gümüş ailesini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay'da depremde hayatını kaybeden hemşire Latife Gümüş'ün ailesini ziyaret etti ve enkazdan kurtarılan çocuklarıyla sohbet etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay'da depremzede Gümüş ailesine ziyarette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Memişoğlu, Hatay Altınözü Devlet Hastanesinde görevliyken 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde evinde eşi ve 6 aylık bebeği ile hayatını kaybeden hemşire Latife Gümüş'ün ailesini ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, ziyaretinde Gümüş'ün enkazdan sağ kurtarılan ve babaanne ile dedeleri tarafından büyütülen 2 erkek çocuğu ile sohbet etti.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Hazine Bakanı Bessent: İranlı liderler deliler gibi ülke dışına para aktardı

ABD Hazine Bakanı'ndan İran iddiası!
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Fatih Tekke'nin ''Rekor bonservis teklif ettik'' dediği isim ortaya çıktı

''Rekor bonservis teklif ettik'' dediği isim ortaya çıktı
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
ABD Hazine Bakanı Bessent: İranlı liderler deliler gibi ülke dışına para aktardı

ABD Hazine Bakanı'ndan İran iddiası!
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler