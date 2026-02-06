Sağlık Bakanı Memişoğlu, Hatay'da depremzede Gümüş ailesini ziyaret etti
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay'da depremde hayatını kaybeden hemşire Latife Gümüş'ün ailesini ziyaret etti ve enkazdan kurtarılan çocuklarıyla sohbet etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Memişoğlu, Hatay Altınözü Devlet Hastanesinde görevliyken 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde evinde eşi ve 6 aylık bebeği ile hayatını kaybeden hemşire Latife Gümüş'ün ailesini ziyaret etti.
Bakan Memişoğlu, ziyaretinde Gümüş'ün enkazdan sağ kurtarılan ve babaanne ile dedeleri tarafından büyütülen 2 erkek çocuğu ile sohbet etti.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel