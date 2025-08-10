Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Halil Şıvgın İçin Taziye Mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için taziye mesajı yayımladı. Mesajında, Şıvgın'ın milletimize hizmet ettiğini ve ailesine başsağlığı diledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için taziye mesajı yayımladı.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Önemli mevkilerde milletimize hizmet etmiş, Sağlık Bakanlığı görevinde bulunmuş Halil Şıvgın hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
