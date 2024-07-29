Üye Girişi
Haberler

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'i ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'i göreve atanması dolayısıyla ziyaret ederek tecrübelerini paylaştı. Ziyarette başarı dilekleri ve nazik ziyaretleri için teşekkür edildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'i ziyaret etti.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'i göreve atanması dolayısıyla ziyaret ederek tecrübelerini paylaştı. Sağlık Bakanımıza, başarı dilekleri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Memişoğlu'nun ziyaretine ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Abdullah Emre Güner Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanı İstanbul Sağlık Güncel Haberler

Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı

Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı

 Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

 Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi

Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi

 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title