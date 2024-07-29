Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'i ziyaret etti.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'i göreve atanması dolayısıyla ziyaret ederek tecrübelerini paylaştı. Sağlık Bakanımıza, başarı dilekleri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Memişoğlu'nun ziyaretine ilişkin fotoğrafa da yer verildi.