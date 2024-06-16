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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süleymaniye Camisi'nde bayram namazı kıldı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süleymaniye Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra cemaatle bayramlaştı ve vatandaşlara simit ikramında bulundu. Daha sonra caminin haziresindeki türbelere ziyarette bulunarak dua etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı.

Bakan Koca, Süleymaniye Camisi'ndeki namazın ardından çıkışta cemaatle bayramlaşıp sohbet etti.

Hatıra fotoğrafı da çektiren Koca, seyyar satıcının simitlerini satın alarak vatandaşlara ikramda bulundu.

Bakan Koca, daha sonra caminin haziresindeki türbelere ziyarette bulunarak dua etti.

Kaynak: AA / Güncel

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