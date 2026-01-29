Haberler

Uludağ Yolunda Kaza: Otomobil Bariyere Çarptı

Uludağ Yolunda Kaza: Otomobil Bariyere Çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil, bariyere çarparak kaza yaptı. Sürücü hafif yaralandı.

BURSA'da etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan Uludağ yolunda virajda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi

Osmangazi ilçesi İnkaya mevkii Uludağ yolunda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, virajı alamayan sürücü kayarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücüsünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. O anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, bölgede daha önce de 6 aracın kaza yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış

Minibüsü apar topar hastaneye kırdı! Eski mesleği dikkat çekti
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış

Minibüsü apar topar hastaneye kırdı! Eski mesleği dikkat çekti
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını