Uludağ Yolunda Kaza: Otomobil Bariyere Çarptı

BURSA'da etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan Uludağ yolunda virajda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi

Osmangazi ilçesi İnkaya mevkii Uludağ yolunda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, virajı alamayan sürücü kayarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücüsünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. O anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, bölgede daha önce de 6 aracın kaza yaptığı öğrenildi.