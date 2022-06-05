Sağanak yağış, toprak kaymasına neden oldu ADANA'nın Pozantı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, toprak kaymasına neden oldu. ADANA'nın Pozantı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, toprak kaymasına neden oldu. İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu yağış nedeniyle Yağlıtaş Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi. Mahalleden ilçe merkezine giden yol, toprak kayması nedeniyle trafiğe kapandı. Mahalledeki bahçelerde çalışan bazı vatandaşların araçları, kısmen toprak altında kalırken, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Pozantı Belediyesi'ne bağlı ekipler, yol açma ve toprak altında kalan araçları çıkarmak için çalışma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Malik Gödeliner - Güncel Hisarcık Pozantı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sağanak yağış, toprak kaymasına neden oldu - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.