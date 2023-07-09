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Sağanak yağış su baskınlarına yol açtı

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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışla dereler yükseldi, rögarlardan su taştı. Sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekerken kazalar art arda geldi. Gökçebey ilçesinde rögar kapaklarından taşan su mahalleyi adeta gölete çevirdi. Polis ekiplerin uyarıların ardından araçlar tehlikeli bölgelerden uzaklaştırıldı.

Sağanak yağış su baskınlarına yol açtı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışla dereler yükseldi, rögarlardan su taştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarıda bulunduğu kuvvetli yağış, etkili oldu. Gökçebey ilçesinin farklı noktalarında, dere debileri yükselirken rögarlardan su taştı. Sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekerken kazalar art arda geldi. Gökçebey ilçesinde rögar kapaklarından taşan su mahalleyi adeta gölete çevirdi. Polis ekiplerin uyarıların ardından araçlar tehlikeli bölgelerden uzaklaştırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Sulucak - Güncel

Zonguldak Gökçebey Güncel Haberler

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