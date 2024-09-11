Sağanak Yağış Kuru Üzüm Üretimine Zarar Verdi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, kuru üzüm üretimine zarar verdi. Sağanak nedeniyle ilçedeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve bazı evlerin zemin katlarını su bastı. Ayrıca, kurutulmaya bırakılan sergilerdeki üzümler de hasar gördü.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan sağanak kuru üzüm üretimine zarar verdi.
Sağanak ilçedeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, bazı evlerin zemin katlarını su bastı.
Sağanak nedeniyle kurutulmaya bırakılan sergilerdeki üzümler de hasar gördü.