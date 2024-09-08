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Sağanak sonrası toprak kayması: Araçlar yolda mahsur kaldı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen toprak kayması nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Yağış nedeniyle Suşehri- İmranlı karayolu Saraycık ve Cevizliköy arasında toprak kayması meydana geldi. Karayolları ekipleri yolu temizlemek için çalışma başlattı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen toprak kayması nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Suşehri- İmranlı karayolu Saraycık ve Cevizliköy arasında toprak kayması meydana geldi. Dağdan akan çamurlu toprak, kara yolunu kısmen trafiğe kapattı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken bazı araçlar çamur birikintisinde mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yolu temizlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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