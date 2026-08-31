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Saraycık Köyü'nde Sel Hasara Yol Açtı

Saraycık Köyü'nde Sel Hasara Yol Açtı
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Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Saraycık köyünde şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel, yerleşim yerinde çamur ve birikintilere neden oldu. Can kaybı veya yaralanma yaşanmayan olayda, İl Özel İdaresi ekipleri temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

ERZİNCAN'ın Çayırlı ilçesine bağlı Saraycık köyünde, şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel, yerleşim yerinde hasara neden oldu. Sel sularının çamur ve balçık nedeniyle köyde temizlik çalışması başlatıldı.

Çayırlı ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Saraycık köyünde etkili olan şiddetli yağışın ardından aniden oluşan sel, bazı alanlarda çamur ve birikintilere neden oldu. Selin ardından İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edilerek çalışma başlattı. Köyde yaşanan selde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ekipler, köyde sel sularının taşıdığı çamur ve birikintileri temizlemek için çalışmalarını sürdürürken, oluşan maddi hasarın belirlenmesi amacıyla da inceleme yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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