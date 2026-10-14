Sağanak sonrası Kağıthane'de mahsur kalan öğrenciler iş makinesiyle tahliye edildi

Sağanak sonrası Kağıthane'de mahsur kalan öğrenciler iş makinesiyle tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi taştı, Merkez Mahallesi'ndeki Nişantaşı Üniversitesi Kağıthane Kampüsü sular altında kaldı. Kampüste mahsur kalan bazı öğrenciler iş makinesi yardımıyla tahliye edildi, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kağıthane Deresi'nin taşması sonucu Nişantaşı Üniversitesi Kağıthane Kampüsü'nde mahsur kalan öğrenciler iş makinesiyle tahliye edildi.
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi'nde taşkın meydana geldi.
Merkez Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'ndeki Nişantaşı Üniversitesi Kağıthane Kampüsü sular altında kaldı.
Kampüsteki bazı öğrenciler bulundukları alanda mahsur kaldı.
Öğrenciler, iş makinesi yardımıyla bulundukları yerden tahliye edildi.
Tahliye çalışmaları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA