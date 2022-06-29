Sağanak sonrası çökme yaşanan Kastamonu-Ankara kara yolunda çalışma yapılıyor Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkın sonucu zarar gören Kastamonu-Ankara kara yolunda çalışma yürütülüyor. Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkın sonucu zarar gören Kastamonu-Ankara kara yolunda çalışma yürütülüyor. Kentte 27 Haziran'da yaşanan sağanak nedeniyle Karasu Çayı'nın taşması sonucu Kastamonu-Ankara kara yolunda, Çatören mevkisinde çökme meydana gelmişti. Ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı yolda Karayolları ekipleri, onarım çalışması başlattı. Ekipler, çöken yerleri taş ve kayalarla dolduruyor. AA / Özgür Alantor - Güncel Kastamonu Güncel Haberler

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