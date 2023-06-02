Sağanak sele dönüştü, tarım arazileri zarar gördü
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Sel sularından tarım arazileri zarar görürken, barajlardaki su doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.
Sağanak sele dönüştü, tarım arazileri zarar gördü
ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Sel sularından tarım arazileri zarar görürken, barajlardaki su doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.
Tercan ilçesine bağlı Çadıkaya Beldesinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Derelerden taşan sel suları yerleşim yerlerine ve ekili araziye zarar verdi.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde Erzurum kara yolu altında bulunan Tercan Barajı'nda da yağışlarla birlikte doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Tercan Barajı'nda su doluluk seviyesi yüzde yüze ulaşınca savaktan su akmaya başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alparslan Cihan - Güncel