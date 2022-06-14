Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (8) - Haberler

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Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (8)

AA - İhsan Can - Güncel
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Genelkurmay Kavşağı'nda biriken su İlerlemeye çalışan araçlar Bağlıca'da biriken su ve suda ilerleyen araçlar Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiliyor Ani bastıran yağış nedeniyle birçok noktada su taşkınları oldu, trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadıANKARA - Ankara'da öğleden...

Genelkurmay Kavşağı'nda biriken su

İlerlemeye çalışan araçlar

Bağlıca'da biriken su ve suda ilerleyen araçlar Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Ani bastıran yağış nedeniyle birçok noktada su taşkınları oldu, trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı

ANKARA - Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ani bastıran yağış nedeniyle birçok noktada su taşkınları oldu, trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı..

AA / İhsan Can - Güncel

Tragger Ankara su Güncel Haberler

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