Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (8)
Genelkurmay Kavşağı'nda biriken su İlerlemeye çalışan araçlar Bağlıca'da biriken su ve suda ilerleyen araçlar Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiliyor Ani bastıran yağış nedeniyle birçok noktada su taşkınları oldu, trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadıANKARA - Ankara'da öğleden...
Genelkurmay Kavşağı'nda biriken su
İlerlemeye çalışan araçlar
Bağlıca'da biriken su ve suda ilerleyen araçlar Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Ani bastıran yağış nedeniyle birçok noktada su taşkınları oldu, trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı
ANKARA - Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Ani bastıran yağış nedeniyle birçok noktada su taşkınları oldu, trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı..
AA / İhsan Can - Güncel