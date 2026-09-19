Sağanak Ardahan'da su taşkınına yol açtı, Kura Nehri kıyısında su birikintisi oluştu

Sağanak Ardahan'da su taşkınına yol açtı, Kura Nehri kıyısında su birikintisi oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ardahan'da gün boyu etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su taşkınları yaşandı, yerleşim yerlerinin yollarında hasar oluştu. Yağışın Halil Efendi Mahallesi'nde etkisini artırmasıyla Kura Nehri kıyısındaki yollarda su birikintileri oluştu ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Ardahan'da sağanak nedeniyle su taşkınları meydana geldi.
Kentte gün boyu etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su taşkınları yaşandı, bazı yerleşim yerlerinin yollarında hasar oluştu.
Yağışın özellikle Halil Efendi Mahallesi'nde etkisini artırması sonucu Kura Nehri kıyısındaki yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: AA