Safranbolu'da tarihi konaklar karla kaplandı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'daki tarihi konaklar, kar yağışı ile beyaz bir örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkisiyle, bölgedeki tarihi yapılar güzel bir manzara oluşturdu.

Tarihi ilçede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karın ardından Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, beyaz örtüyle güzel manzara oluşturdu.

Kar yağışı, kent merkezi, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Güzergahı kullanan bazı sürücüler kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
