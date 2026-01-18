Haberler

Safranbolu'nun tarihi yapıları beyaza büründü

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Ziyaretçiler Hıdırlık Seyir Terası'ndan muhteşem manzarayı izleyerek fotoğraflar çekti.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar karla kaplandı.

Dünyada "En iyi korunan kentler" arasında ilk 20'de bulunan tarihi ilçede kar etkili oldu.

Yağışın ardından Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü ilçede, Hıdırlık Seyir Terası'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, şehir manzarasını seyrederek fotoğraf çekti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
