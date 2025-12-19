Safranbolu'nun tarihi yapıları sisle kaplandı

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar sisle kaplandı.

Soğuk havanın etkili olduğu Safranbolu'nun yüksek kesimlerinde kar, ilçe merkezinde ise sis etkili oldu.

Tarihi ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami ve konakların sisle kaplanması dronla görüntülendi.