Safranbolu'nun tarihi yapıları sisle kaplandı
Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki Osmanlı dönemine ait tarihi yapılar, etkili olan sisle kaplanarak mistik bir görüntü oluşturdu. Dronla çekilen görüntülerde, ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağarken, merkezde sis etkisini gösteriyor.
Soğuk havanın etkili olduğu Safranbolu'nun yüksek kesimlerinde kar, ilçe merkezinde ise sis etkili oldu.
Tarihi ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami ve konakların sisle kaplanması dronla görüntülendi.
