Safranbolu'da Tarihi Konağın Müştemilatında Yangın Çıktı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan tarihi konağın müştemilatında çıkan yangın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Yangın, kısa sürede büyüyerek itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi konağın müştemilatı yangında kullanılamaz hale geldi.

Bağlarbaşı Mahallesi'deki tarihi konağa ait müştemilatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında müştemilat kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ahmet Anıl Özler - Güncel
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