Safranbolu'da Minibüs Çarpması: Bir Yaya Yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarparak yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde minibüsün çarptığı yaya yaralandı.
Yenimahalle Sadri Artunç Caddesi'nde A.D. idaresindeki 78 M 6030 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan N.K'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan N.K, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.