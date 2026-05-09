Karabük'te ormanda kaybolan 2 çocuk bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 15-16 yaşlarındaki A.Ö. ve M.Y. çocukları, jandarma ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda bulundu.

Gayza köyü yakınlarındaki ormanlık alana giden 15-16 yaşlarındaki A.Ö. ve M.Y'den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 20 araç 80 personelin katılımıyla yürütülen çalışmalar sonucu çocuklar, Sarıçiçek Yaylası yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

Çocuklar, sağlık kontrollerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
