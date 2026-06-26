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Karabük'te karne aldığı gün otomobil çarpan öğrenci yaralandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karne aldığı gün yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki öğrenci A.Ç'ye otomobil çarptı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karne aldığı gün otomobil çarpan çocuk yaralandı.

R.E. idaresindeki 07 HRZ 79 plakalı otomobil, Sadri Artunç Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenci A.Ç'ye (13) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

A.Ç'nin bugün karne aldığı, kaza sırasında karnesinin elinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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