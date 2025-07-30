Safranbolu'da Karaca Ormanlık Alanda Otlarken Görüntülendi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir karacanın ormanlık alanda otlaması, vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz tarafından kaydedildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir karacanın ormanlık alanda otlaması kayıt altına alındı.

İlçedeki ormanlık alanda otlayan karacayı fark eden vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz, o anları fotoğraf makinesiyle kaydetti.

Görüntülerde, karacanın ormanlık alanda otlaması ve etrafına bakınması yer alıyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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