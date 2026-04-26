Safranbolu'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu tatilini fırsat bilen ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Tarihi konaklarıyla ünlü ilçeye gelenler, tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşıp müze ve konakları gezdi, Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyretti.

Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri tadan tatilciler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.