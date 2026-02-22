Haberler

Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

Güncelleme:
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'da, yerli ve yabancı turistler tarihi konakları gezip, yöresel lezzetleri tadıyor. Ayrıca hediyelik eşya alışverişi yaparak şehrin tadını çıkarıyorlar.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'ya gelenler, tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşıp müze ve konakları geziyor.

Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyreden yerli ve yabancı turistler, kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri tattı, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
