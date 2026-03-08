Haberler

Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, tarihi konakları ve çarşısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Tatilciler, Hıdırlık Tepesi'nden manzara izleyip alışveriş yaptı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Tarihi konaklarıyla ünlü ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaştı, müze ve konakları gezdi.

Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyreden tatilciler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
