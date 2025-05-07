Safranbolu'da Define Avcıları Fotokapanla Yakalandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaban hayatını gözlemlemek için yerleştirilen fotokapan, dedektörle define arayan iki kişinin görüntülerini kaydetti. Jandarma, define avcılarının yakalanması için çalışma başlattı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dedektörle define arayan 2 kişi fotokapanla görüntülendi.
Sarıçiçek Yaylası'nda yaban hayatını izlemek isteyen bir kişi, ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.
Ayı, karaca, tilki, domuz, tavşan ve sansar gibi yaban hayvanlarının yanı sıra dedektörle define arayan 2 kişinin fotokapanla kaydedildiği belirlendi.
Jandarma ekipleri, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel