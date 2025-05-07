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Safranbolu'da Define Avcıları Fotokapanla Yakalandı

Safranbolu'da Define Avcıları Fotokapanla Yakalandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaban hayatını gözlemlemek için yerleştirilen fotokapan, dedektörle define arayan iki kişinin görüntülerini kaydetti. Jandarma, define avcılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dedektörle define arayan 2 kişi fotokapanla görüntülendi.

Sarıçiçek Yaylası'nda yaban hayatını izlemek isteyen bir kişi, ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

Ayı, karaca, tilki, domuz, tavşan ve sansar gibi yaban hayvanlarının yanı sıra dedektörle define arayan 2 kişinin fotokapanla kaydedildiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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