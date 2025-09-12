Haberler

Safranbolu'da Boz Ayı ve Karacalar Fotokapanla Kaydedildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaban hayatı fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz tarafından yerleştirilen fotokapan, bölgede yaşayan boz ayının yavrularıyla ve karacaların görüntülerini kaydetti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yavrularıyla gezen boz ayı ve karacalar fotokapanla kayda alındı.

Vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.

Bölgede varlığı bilinen boz ayı ve 2 yavrusu ile 3 karaca kayda alındı.

Kayıtlarda, boz ayının yavrularıyla birlikte yiyecek aradığı görülüyor. Ayrıca, bir karacanın yavrusunu emzirme anı da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter! Vatandaş kayda alınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'den 90'a füze

Neler yapıyorsun öyle Arda!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.