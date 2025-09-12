Safranbolu'da Boz Ayı ve Karacalar Fotokapanla Kaydedildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yavrularıyla gezen boz ayı ve karacalar fotokapanla kayda alındı.

Vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.

Bölgede varlığı bilinen boz ayı ve 2 yavrusu ile 3 karaca kayda alındı.

Kayıtlarda, boz ayının yavrularıyla birlikte yiyecek aradığı görülüyor. Ayrıca, bir karacanın yavrusunu emzirme anı da görüntülerde yer alıyor.