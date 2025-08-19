Safranbolu'da Bir Eve Giren Yılan İtfaiye Tarafından Yakalanarak Doğaya Bırakıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir eve giren yılan, hane sakinlerinin yardım çağrısı üzerine itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp doğaya relife edildi.
Camikebir Mahallesi Dereköy Sokak'ta bir eve giren yılanı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan hane sakinleri, başarılı olamayınca Safranbolu Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.
Eve gelen ekipler, yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel