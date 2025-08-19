Safranbolu'da Bir Eve Giren Yılan İtfaiye Tarafından Yakalanarak Doğaya Bırakıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir eve giren yılan, hane sakinlerinin yardım çağrısı üzerine itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp doğaya relife edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Camikebir Mahallesi Dereköy Sokak'ta bir eve giren yılanı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan hane sakinleri, başarılı olamayınca Safranbolu Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.

Eve gelen ekipler, yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
