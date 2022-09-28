Sadr yanlıları Meclis oturumunu engellemek için sokağa çıktı (2)
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Sadr yanlılarının gösterisinden detaylar Göstericilerin slogan atması BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki ay aranın ardından ilk kez meclis oturumu düzenlenecek.
Sadr yanlılarının gösterisinden detaylar
Göstericilerin slogan atması BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki ay aranın ardından ilk kez meclis oturumu düzenlenecek. Kentte güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılırken, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları ise Meclis oturumunu engellemek için sokağa çıktı.
Kaynak: AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel