Sadr yanlıları Meclis oturumunu engellemek için sokağa çıktı (2) Güncel Haberler Sadr yanlılarının gösterisinden detaylar Göstericilerin slogan atması BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki ay aranın ardından ilk kez meclis oturumu düzenlenecek. Sadr yanlılarının gösterisinden detaylar Göstericilerin slogan atması BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki ay aranın ardından ilk kez meclis oturumu düzenlenecek. Kentte güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılırken, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları ise Meclis oturumunu engellemek için sokağa çıktı. Güncel Kaynak: AA / Wisam Zeyad Mohammed Bağdat Irak Güncel Haberler

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