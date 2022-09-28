Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sadr yanlıları Meclis oturumunu engellemek için sokağa çıktı (2)

Güncel Haberler

Sadr yanlılarının gösterisinden detaylar Göstericilerin slogan atması BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki ay aranın ardından ilk kez meclis oturumu düzenlenecek.

Sadr yanlılarının gösterisinden detaylar

Göstericilerin slogan atması BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki ay aranın ardından ilk kez meclis oturumu düzenlenecek. Kentte güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılırken, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları ise Meclis oturumunu engellemek için sokağa çıktı.

Kaynak: AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel

Bağdat Irak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title