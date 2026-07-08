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Malatya'da depremde 14 kişinin öldüğü Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin yargılama sürdü

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Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde 14 kişinin öldüğü Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 18 sanıklı davada mahkeme, eksik evrakların beklenmesi nedeniyle duruşmayı 3 Kasım'a erteledi.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 18 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik evrakların beklenmesine ve diğer eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 3 Kasım'a erteledi.

Dava süreci

Merkez Battalgazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde bulunan Şadoğlu Apartmanı'nda 14 kişinin hayatını kaybetmesine, 8 kişinin yaralanmasına ilişkin binanın yapımından sorumlu A.O, N.O, B.A, D.D, N.G, N.H, kamu görevlileri M.B, M.H.B, H.A.H, İ.A, A.A, A.Y, M.Z.B, N.T.S, V.H.Ş, D.Ö, A.Ö. ve E.Ö. hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
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