Haberler

6 Şubat Depremlerinde Malatya'da 14 Kişinin Yaşamını Yitirdiği Şadoğlu Apartmanı Davası...

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Şadoğlu Apartmanı davası, bilirkişi raporunun beklenmesi nedeniyle 7 Nisan 2026'ya ertelendi. Davada 14 kişinin ölümü ve 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili sanıklar yargılanıyor.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - 6 Şubat depremlerinde 14 kişinin yaşamını yitirmesi, 8 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin dava bilirkişi raporunun beklenmesi için 7 Nisan 2026'ya ertelendi.

Davanın görülmesine Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan Hacı Abuzer Hancı, Nail Güngör, Abdulkadir Akbaş, İbrahim Altunkaya, Mehmet Zeki Bolelli ve sanık avukatları katıldı.

Duruşmada beklenen bilirkişi raporunun dosyaya ulaşmadığı belirtildi. Mahkeme heyeti, bu nedenle davanın 7 Nisan 2026'ya ertelenmesine karar verildiğini bildirdi.

Davada Şadoğlu Apartmanı'nın mimarı Aynur Oğuzhan ve Nurullah Oğuzhan, statik projeye onay-vize veren İnşaat Mühendisleri Odası görevlileri Basri Ardağ, Demet Doğan, müteahhit Nail Güngör, Nejdet Hanlıoğlu ile kamu görevlileri Mustafa Bingöl, Mustafa Hakan Büker, Hacı Abuzer Hancı, İbrahim Altunkaya, Abdulkadir Akbaş, Alper Yiğit, Mehmet Zeki Bolelli, Nurhan Tahir Sütçü, Vefik Hüdaver Şahin, Duran Özdemir, Ahmet Özer ve Ekrem Özbey "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan yargılanıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak

Türkeş'in kızının örgü akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı

Vefatından 2 gün önce bu mesajı yazmış! "Mezarlık" detayı dikkat çekti
Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi

Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi