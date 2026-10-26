Sadık Khan'ın projesiyle Oxford Caddesi'nin 1 kilometrelik bölümü yayalaştırıldı

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İngiltere'nin başkenti Londra'nın dünyaca ünlü alışveriş noktalarından Oxford Caddesi'nin yaklaşık 1 kilometrelik bölümü araç trafiğine kapatılarak yayalaştırıldı.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yayalaştırma projesi kapsamında, caddenin Orchard Sokak ile Great Portland Caddesi arasındaki bölümünde araç trafiği durduruldu.

Her yıl 300 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan caddenin bu bölümüne otobüs, taksi, özel araç, bisiklet ve scooterların girişi yasaklandı.

Acil durum araçlarının geçişine izin verilirken, bu güzergahı kullanan toplu taşıma araçları çevredeki alternatif yollara yönlendirildi.

Projeyle bölgedeki araç yoğunluğu ile hava kirliliğinin azaltılması ve ziyaretçilere daha güvenli alışveriş alanı sağlanması hedefleniyor.

Caddeye 50'den fazla ağaç dikilecek

Yayalaştırma projesinin ilk aşamasının tamamlanmasının ardından Oxford Caddesi'nde yeni düzenlemeler yapılması da planlanıyor.

Bu kapsamda, 2027 ilkbaharının sonuna kadar caddeye 50'den fazla ağaç dikilmesi, yeni oturma alanları oluşturulması ve iki yeni meydan yapılması öngörülüyor.

Uzun vadede ise yaklaşık 1,9 kilometre uzunluğundaki Oxford Caddesi'nin tamamının yayalaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA