Sadakataşı Derneği, Gazze'ye 5 Bin Kurban Hissesi Ulaştıracak

Sadakataşı Derneği, Gazze'ye 5 Bin Kurban Hissesi Ulaştıracak
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Sadakataşı Derneği, 'Kurban Kardeşliği Yaşatır' sloganıyla Gazze'ye 5 bin kurban hissesi ulaştırmayı planlıyor. Dernek, kurbanları Mısır ve Hindistan'da kesip Gazze'ye konserve ve dondurulmuş et olarak gönderecek.

Sadakataşı Derneği, "Kurban Kardeşliği Yaşatır" çağrısıyla sürdürdüğü kurban çalışmaları kapsamında, Gazze'ye 5 bin kurban hissesi ulaştırmayı planlıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bölgeye saldırıların başladığı tarihten itibaren düzenli insani yardım malzemeleri ulaştıran Sadakataşı, Gazze'de de kurban kampanyası yürütecek.

Kampanya kapsamında, 5 bin kurban hissesinin Gazze'ye ulaştırılması planlanıyor.

Dernek, geçen yıl olduğu gibi kurbanları Mısır ve Hindistan'da keserek gerekli süreçlerin ardından Gazze'ye konserve ve dondurulmuş et olarak ulaştırıp dağıtımını gerçekleştirecek.

Gazze kurban hisse bedeli 10 bin lira olarak belirlenirken, kurban bağışı yapmak isteyen hayırseverler derneğin internet sitesinden bilgi alabilir.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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