Haberler

Sadakataşı Derneği, Gazze Şeridi'nde 500 çocuğa mont ve ayakkabı dağıttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sadakataşı Derneği, Gazze Şeridi'ndeki kış çalışmaları kapsamında 500 çocuğa mont ve ayakkabı dağıttı. Hayırseverlerin destekleri sayesinde gerçekleştirilen bu yardım, kış aylarının zor geçeceği Gazze'deki yaşam koşullarını daha da iyileştirmeyi amaçlıyor.

Sadakataşı Derneği, Gazze Şeridi'ndeki kış çalışmaları kapsamında 500 çocuğa mont ve ayakkabı dağıtımı yapıldığını duyurdu.

Derneğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, kış aylarının gelmesiyle birlikte Gazze'de yaşam şartlarının daha da zorlaştığına işaret edildi.

Hayırseverlerin destekleriyle "Gazze kış çalışmaları kapsamında" 500 çocuğa mont ve ayakkabı dağıtımı yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...

İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü
3 çocuk annesiydi! Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti

Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...

İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
title