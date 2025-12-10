Sadakataşı Derneği, Gazze Şeridi'nde 500 çocuğa mont ve ayakkabı dağıttı
Sadakataşı Derneği, Gazze Şeridi'ndeki kış çalışmaları kapsamında 500 çocuğa mont ve ayakkabı dağıttı. Hayırseverlerin destekleri sayesinde gerçekleştirilen bu yardım, kış aylarının zor geçeceği Gazze'deki yaşam koşullarını daha da iyileştirmeyi amaçlıyor.
Sadakataşı Derneği, Gazze Şeridi'ndeki kış çalışmaları kapsamında 500 çocuğa mont ve ayakkabı dağıtımı yapıldığını duyurdu.
Derneğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, kış aylarının gelmesiyle birlikte Gazze'de yaşam şartlarının daha da zorlaştığına işaret edildi.
Hayırseverlerin destekleriyle "Gazze kış çalışmaları kapsamında" 500 çocuğa mont ve ayakkabı dağıtımı yapıldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel