Saç Ekimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle saç ekimi birimleri hakkındaki yönetmelik esaslarında değişikliğe gidildi.

Buna göre, sağlık kuruluşlarının hizmet sunumu ve hasta konforu dengesinin sağlanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Sağlık meslek mensuplarının saç ekim birimlerinde yaptığı işlemler, bilimsel komisyon görüşleri doğrultusunda güncellendi. Saç ekimi odalarından sorumlu tabiplerin sorumluluğu ve gözetiminde olmak üzere işleyişin nitelikli bir şekilde hızlandırılması, sağlık turizmine katkı sağlanması amacıyla sağlık meslek mensuplarının görev ve sorumluluklarında değişiklik yapıldı.

Saç ekimi işlemlerine yönelik denetim faaliyetleri güncel ihtiyaçlara uygun şekilde düzenlendi. Yönetmelik kapsamında yeni açılacak saç ekimi birimlerine yönelik fiziki koşullar gözetilerek, yönetmelik değişikliği öncesinde açılmış ve hizmet vermeye devam eden saç ekimi birimlerinin faaliyetlerini mevcut halleriyle sürdürmesi sağlandı.