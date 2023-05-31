SABİOTEK Klinik Araştırmalar Çalıştayı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da Yapıldı

Sağlık Biyoteknolojisi Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (SABİOTEK) tarafından düzenlenen Klinik Araştırmalar Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalıştayda onkoloji, immünoloji, tanı tedavi ve translasyonel tıp, biyomedikal cihaz teknolojisi gibi konular ele alındı. SABİOTEK'in hedefleri arasında ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hazırlamak, hastalıkların tanı ve tedavisinde etkin ürünler geliştirmek ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmek yer alıyor.

Sağlık Biyoteknolojisi Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SABİOTEK) "Klinik Araştırmalar Çalıştayı", İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) ev sahipliğinde yapıldı.

İÜC, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Marmara Üniversitesi (MÜ) işbirliğiyle kurulan merkezin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde düzenlediği çalıştayda 3 üniversitenin öğretim üyeleri tarafından onkoloji, immünoloji, tanı tedavi ve translasyonel tıp, biyomedikal cihaz teknolojisi temaları ele alındı.

İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, açılışta yaptığı konuşmada, SABİOTEK bünyesinde 3 üniversitenin benzer altyapıdaki akademisyenlerini bir araya getirip yeni çalışmalara ve ufuklara yelken açtıklarını, geçen zaman zarfında dördüncü çalıştayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tedavi yöntemlerinin ve ilaçların geliştirilmesinin özenle yürütülen klinik araştırmalar sayesinde mümkün olduğunu dile getiren Aydın, "Özellikle dünyada yapılan biyoteknolojik araştırmalar ve uygulamalar doğrultusunda sağlık biyoteknolojisi ve ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hazırlamak, hastalıkların tanı ve tedavisinde etkin ürünler geliştirmek, ülkemizin biyoteknoloji alanındaki uluslararası rekabet gücünü arttırmak ve ilgili alanlarda nitelikli insan kaynağını yetiştirmek SABİOTEK'in ana hedefleri arasında. Bu hedefler doğrultusunda insanlığa fayda sağlama görevi elbette ki biz bilim insanlarına düşmekte." dedi.

Aydın, çalıştayın ana başlıklarının tıp, eczacılık, moleküler biyoloji ve genetik, mühendislik ve yaşam bilimleri gibi farklı multidisipliner araştırma alanlarını birleştiren bir özelliğe sahip olduğuna dikkati çekerek, bu alanlarda yenilikçi teknolojiler ve akılcı çözümler üretmenin ortak hedefleri olduğunu kaydetti.

"SABİOTEK'in özelliği sadece bilgi transferi değil"

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ise üniversitelerin kendi içerisinde etkileşim kuramadığı bir ekosistem içerisinde başarılı 3 üniversitenin işbirliği içerisinde olmasını çok önemli bulduğunu belirtti.

Yılmaz, SABİOTEK'in yaklaşık 2,5 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu, ilk baştaki şüpheler artık büyük bir ekosistemin parçası olmakla ilgili motivasyona ve heyecana dönüştüğü için sevinç duyduğunu dile getirdi.

Üniversitelerin ürettiği bilim ve bilgiyi transfer ettiğini dile getiren Yılmaz, "SABİOTEK'in özelliği sadece bilgi transferi değil, aynı zamanda teknoloji transferi. Aynı zamanda ticarileştirmeye de öncülük eden bir kuruluş olması. Bunun altını özellikle çiziyorum çünkü burada bulunan 3 büyük üniversitenin de güçlü kaslarından biri bu. Çok iyi teknoparkları var ve ticarileştirme ekosistemini sağlayabiliyorlar." diye konuştu.

MÜ Rektör Danışmanı ve SABİOTEK Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Mertoğlu, merkezin markasının aynı zamanda üç üniversitenin bilgi birikimini, altyapısını ve insan kaynağını temsil ettiğini söyledi.

Sağlık biyoteknolojileri alanında uluslararası firmaların ön planda olduğunu, bir tekel oluşturulduğu dile getiren Mertoğlu, "Şu anda ülkemizde halihazırda 98 tane teknopark bulunmaktadır. Bu 98 teknoparkın dağılımına baktığımızda maalesef yüzde 50 civarında bilgi ve iletişim alanını görmekteyiz. Sadece yüzde 4 oranında bir biyoteknolojik ağırlık hissetmekteyiz." değerlendirmesini yaptı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan da sağlık endüstrilerinde yerelleşme ve yerlileşmenin önemine değindi.

Çıktıların ürüne dönüşüp gerçekten bir marka olma noktasında aşılması gereken bazı engeller bulunduğuna dikkati çeken Akdoğan, "Burada TÜSEB, hocalarımızın da söylediği gibi SABİOTEK'le beraber işbirliği protokolü imzalayarak ilk afiliye merkezimiz oldu ve bu noktada biz üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmek için çalıştık ve çalışacağız." şeklinde konuştu.