Üye Girişi
Haberler

Şabanözü'nde Anaokulu Öğrencilerinin Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macide Anne Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan resim, el işi ve farklı eserlerin bulunduğu sergi için açılış töreni düzenlendi. Kaymakam Urhan, öğrencilerin eserlerini çok beğendiğini belirterek başarılarının devamını diledi.

Şabanözü'nde anaokulu öğrencilerinin okul dönemi boyunca hazırladıkları çalışmaların sergisi açıldı.

Macide Anne Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan resim, el işi ve farklı eserlerin bulunduğu sergi için açılış töreni düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen açılışın ardından Kaymakam Emre Urhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın ile beraberindekiler sergiyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Kaymakam Urhan, öğrencilerin eserlerini çok beğendiğini belirterek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Şabanözü Sanat Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

 İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title