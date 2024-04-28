Şabanözü ilçesinde yağmur duası yapıldı
Şabanözü ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle İlçe Ziraat Odası Başkanlığınca Merkez Çarşı Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, öğle namazının ardından yağmur duası yapıldı. Yağmur duasının ardından kurban kesilerek vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.
Şabanözü ilçesinde yağmur duası yapıldı.
İlçede yaşanan kuraklık nedeniyle İlçe Ziraat Odası Başkanlığınca Merkez Çarşı Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, öğle namazının ardından yağmur duası yapıldı.
Yağmur duasının ardından kurban kesilerek vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.